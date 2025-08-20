8月20日、川栄李奈がInstagramを更新した。

【写真】美背中を見せたワンピースSHOTなども公開

川栄は、自身のInstagramアカウントにて、「アナザースカイでロンドンに行きました」と、8月23日に放送予定の日本テレビ系『アナザースカイ』にて、主演舞台『千と千尋の神隠し』で滞在したロンドンを再訪したことを報告。

続けて、「1年ぶりのロンドンやっぱり最高でした。 お楽しみに」とコメントすると、背中の開いた白いワンピースを着用してロンドンを探索する様子や、フリルシャツのスタジオ衣装姿などを披露した。

この投稿に対して、ファンからは、「最高に可愛い」「ロンドン似合うなぁ」「どこの美少女かとっ!!」「天使さん」「どの写真も可愛い」「放送楽しみ」「早く李奈ちゃんのロンドンの旅見たい」などの反響が寄せられている。

川栄は、2010年にAKB48第11期研究生オーディションを経てデビュー。現在は女優としてさまざまな作品で存在感を発揮しており、今年10月スタート予定のTBS系ドラマ『フェイクマミー』では波瑠とダブル主演を務めることが発表されている。

画像出典：川栄李奈オフィシャルInstagramより