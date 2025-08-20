千原ジュニア（51）が19日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分、関西ローカル）に出演。ヘタレっぷりを披露した。

ジュニアは長男に玄関先から呼ばれて見に行ったところ、ヤモリがいたといい、「『どうする？』って言うから置いといたれ、と。もちろん、俺も触られへんし…」とモジモジ。ケンドーコバヤシ（53）に「ずいぶん、都会育ちになり…。福知山の田舎で育ったのに。東京に染まったんやな」と白い目で見られられても、「平気やったはずやねん。みんな言うけど全然無理」とあっさりとヘタレぶりを受け入れた。

翌日、再び長男に玄関先から呼ばれ行ってみると、「昨日と違うひとまわり大きいのがいんねん。『うわーっ。デカなってるやんけ、また違うヤツ入ってきてー』言うて」とドン引きしたことを告白。そんなヘタレな父親に対し、長男はそれを手に取って投げつけてきたそうで、ジュニアは「何しとんねん、おらー」と年がいもなくブチ切れたが、長男は「やー、ダマされた！ドッキリ大成功！」と大喜び。

実は七夕の景品でもらったゴムのおもちゃだったそうで、ケンコバは「それでビビってたん？ 大の男がそんな…」とあきれ果てたが、ジュニアは「前日の振りがあるから。前日は本物やから、そう思うって。『ドッキリ大成功！』って笑ってんねん。ホンマどついたろかと思って」と必死で弁解した。

ただ、その翌日に長男が学校で「僕はお笑い芸人になりたいです」と短冊に願い事を書いていたと知らされると、「何か、ドッキリさせたり、ホッコリさせたり」と父親の顔を見せて締めくくっていた。