手が美しいと思う「STARTO社所属タレント」ランキング！ 2位「ラウール」を2票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜60代の男女254人を対象に「パーツ別×STARTO社所属タレント」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「手が美しいと思うSTARTO社所属タレント」ランキングを紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、ラウールさんです。
Snow Manのメンバーであるラウールさんは、俳優やモデルとしても活躍中。7月からスタートした新ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）には主要キャストとして出演しており、ホストクラブで働く鷹森大雅（カヲル）役を演じています。ラウールさんは190cmを超える身長が魅力でもあり、高身長も相まって伸びやかな美しい指先が目立ちます。
アンケートでは、「長身で色白、華奢な体格なので指先も長くて美しいです」（50代女性／千葉県）、「ドラマで見て綺麗だと思った」（30代女性／兵庫県）、「大きくて、指が細く色白で綺麗だから」（30代女性／広島県）、「細かな仕草が美しい」（50代女性／神奈川県）といった声が寄せられました。
1位に選ばれたのは、木村拓哉さんでした。
SMAPのメンバーとして第一線を走り続けてきた木村さんは、現在も歌手や俳優として活動。2024年に公開された主演映画『グランメゾン・パリ』では調理するシーンもあり、木村さんの美しい手元が確認できます。2025年11月公開の映画『TOKYOタクシー』でも主演を務め、同作でも洗練された演技はもちろん、手元の所作にも注目です。
回答者からは、「手が大きくゴツくなくやさしい雰囲気の手と思う」（50代女性／奈良県）、「検事役のとき、手が映ったのをみて、きれいと思った」（50代男性／大阪府）、「手のアップでも木村君だとわかるから」（30代女性／東京都）、「手の先まで肌が綺麗だと思います」（40代女性／大阪府）などの理由が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：友野 カイ プロフィール
フリーライターおよび編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティー番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集・ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：ラウール（Snow Man）／24票
1位：木村拓哉／26票
