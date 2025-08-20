「すごいセンス」渋谷凪咲、“華麗なフォーム”披露に「エド・はるみ？」「空論城での成果出てる」の声
元NMB48の渋谷凪咲さんは8月19日、自身のInstagramを更新。“華麗なフォーム”を披露しました。
【写真】渋谷凪咲、“華麗なフォーム”を披露！
(文:古原 美咲)
「後ろ姿きれい過ぎる」渋谷さんは「華麗なフォーム笑」とつづり、ボーリング場での写真を公開しました。渋谷さんの後ろ姿が写っており、右手を真っすぐ上げてきれいなポーズを決めています。その“華麗なフォーム”に、思わずくすっと笑ってしまう1枚です。
「めっちゃかわいい〜」渋谷さんは7日の投稿で、「おめかししました」とつづり、青いワンピース姿を披露しています。コメントでは、「めっちゃかわいい〜」「似合ってる」「美人さん」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
