「遮音性がよいと思うAnkerのイヤホン」ランキング！ 2位「Soundcore Liberty 4 NC」、1位は？
周囲の雑音をどれだけ抑えられるかは、集中度や快適さに直結します。騒がしい環境でも音に没入できる遮音性は、多くのユーザーに重視されています。
All About ニュース編集部では、2025年8月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「Ankerのイヤホン」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「遮音性がよいと思うAnkerのイヤホン」ランキングの結果をご紹介します。
2位：Soundcore Liberty 4 NC／45票強力なアクティブノイズキャンセリング機能と、高い密閉性を備えたモデルです。周囲の騒音を効果的に遮り、音楽や動画に集中できます。軽量設計と快適なフィット感で、長時間の使用でも耳への負担が抑えられます。
回答者からは「Ankerで最も遮音性に優れるモデルの1つ」（40代女性／千葉県）、「ノイズキャンセリングモードが複数あるほか、風切り音の低減効果が特にすごい」（50代男性／秋田県）、「ノイキャン機能がついており、耳にそこまで負担のかからないくらいの強さであるから」（20代男性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：Soundcore Liberty 4 Pro／71票高い遮音性と上質な音質を兼ね備えたハイエンドモデル。耳にしっかりフィットする設計と優れたノイズキャンセリング性能により、周囲の騒音を大幅に低減します。電車や飛行機などの騒がしい環境でもクリアな音を楽しめるため、通勤や旅行にも最適です。
回答者からは「上位モデルでノイズキャンセル機能に優れているので」（60代女性／愛知県）、「外部の音をしっかりと遮断できるため、音楽に集中しやすいからです」（30代女性／東京都）、「高音質と遮音性のバランスが良いです」（40代女性／沖縄県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
この記事の筆者：古田 祐三
オールアバウトに入社後、家電領域のコンテンツ制作に一貫して携わり、業界トップクラスの専門家たちと協働しながら取材・執筆を行う。これまでに培った深い商品知識を活かし、現在はAll Aboutニュースチームの一員として、お買いもの情報や旅行など多岐にわたるジャンルを担当。中でもAmazonのお得情報やセール攻略に精通しており、読者の“今すぐ使えるお得ワザ”を発信している。東京都出身。毎年欠かさずフジロックフェスティバルに参加する音楽好きであり、アウトドアやオーディオにも情熱を注いでいる。
(文:古田 祐三)