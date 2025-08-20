BAND-MAIDが、ニューEP『SCOOOOOP』を10月22日にリリースする。

本作には「Zen」（MAPPAオリジナルTVアニメ『全修。』オープニングテーマ）、「Ready to Rock」（TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』オープニングテーマ）、そして最新曲「What is justice?」（TVアニメ『桃源暗鬼』エンディング主題歌）などのシングルに加え、新曲5曲を含む計8曲を収録。ジャケットは飛行船から新聞が散布されているようなシーンが印象的なデザインとなっている。

さらに、各種特典情報も発表。早期予約特典では、予約対象期間内に予約をすると『BAND-MAID 2025 OP SE “Searing”収録CD』がプレゼントされる。本CDには、お給仕（ライブ）でしか聴くことのできなかった音源が収録される。対象期間は9月15日まで。その他、初回生産分封入特典、ショップ別オリジナル特典のデザイン等の詳細は後日公開予定となっている。

また、BAND-MAIDのオフィシャルYouTubeチャンネルでは、ニューEP『SCOOOOOP』にも収録される今年4月にリリースされた「Ready to Rock」のお給仕映像が公開された。今回公開された映像は、現在開催中の『BAND-MAID TOUR 2025』SECOND ROUNDの初日となった豊洲PIT公演で披露された様子がフル尺で収められた内容で、TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』のオープニングテーマソングとして発表され、現在ではBAND-MAIDの代表曲の一つに成長した同曲の初のフル尺での映像化となっている。

なお、EP『SCOOOOOP』の完全生産限定盤、初回生産限定盤にはそれぞれ「Zen」「Ready to Rock」「What is justice?」の「Instrumental Music Video」を収録したBlu-ray／DVDが付属。こちらは小鳩ミク（Gt/Vo）、KANAMI（Gt）、AKANE（Dr）、MISA（Ba）の演奏にフォーカスした映像などを楽しむことができる。

なおBAND-MAIDは現在全国ツアー『BAND-MAID TOUR 2025』を開催中のほか、8月23日には初のタイでのお給仕となる『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』の出演を予定。FIRST ROUND、SECOND ROUNDの計14公演に加え、FINAL ROUNDの川崎公演がソールドアウトしたツアーチケットのオフィシャル4次抽選先行受付は8月24日23時59分までとなっている。

（文=リアルサウンド編集部）