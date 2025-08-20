Deep Sea Diving Clubが、ラストアルバム『East Blue』をリリースした。

（関連：Deep Sea Diving Club、バンドの野心と観客の熱が交わるエモーショナルなライブ 『Mix Wave』携えたツアーファイナルを観て）

新規客演には荒谷翔太、Hiyn、真行寺貴秋（BRADIO）、芦田菜名子（7co）、sion.（muggy）、Shun Marunoらが、リミックスプロデューサーにはmabanua、Shin Sakiura、YAMORI、osamu fukazawaらが参加。インディーズ時代の人気楽曲にくわえてゲストとの客演やリミックスを施した、バンドのキャリアを包括した全11曲が収録されている。なお、アートワークはRakが担当した。

さらに、Deep Sea Diving Clubはラストツアーとなる『Final Last 最後 Tour』を9月14日に東京 下北沢BASEMENTBAR、9月26日に福岡 grafにて開催。チケットは現在販売中となっている。

（文=リアルサウンド編集部）