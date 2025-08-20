JO1が、10thシングル『Handz In My Pocket』（ハンズインマイポケット）を10月22日にリリース。あわせてイメージポスターが公開となった。

（関連：『Hi! JO1』復活でJAM歓喜！ JO1、ファンに癒しと活力を与える変わらない安心感）

今作のキャッチコピーは、“You‘ll never guess what’s in my pocket.”（表になった瞬間、ゲームは変わる）。“ポケットの中”は単なる空間ではなく、自信やポテンシャル、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められた作品となっている。

商品形態は、全14形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤11種）を展開。メンバー別ソロジャケット盤の発売はグループ初の試みであり、10枚目という節目にふさわしい特別な仕様に。また、本日8月20日18時より各店での予約受付が開始となった。

なお、JO1は10月18日、19日にデビュー5周年を記念したスペシャルイベント『2025 JO1 5th Anniversary ～祭り～』を控えている。

（文=リアルサウンド編集部）