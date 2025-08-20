¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¢ª¼«Ê¬¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡ÄÂ¾¿Í¤È¡Öµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤Î¤ËÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤âÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤Î¶²ÉÝ¿´¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤ë¸µ¶§¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡ÊÌî¸ýÉÒÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤â¤¤Ã¤È¤¤¤ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢Â¾¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤¿¤Á¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤Ë½ý¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¶Ã¤¤Î»×¹ÍÅ¾´¹½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃç´Ö¤Ï¤º¤ì¤â¡© ¿¦¾ì¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È°ìÍ÷¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ç¤¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤±»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤ÎÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¶¯¤µ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¶¯¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢µñÀä¤ò¼õ¤±¤ë¤È½ý¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î2¤Ä¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Àè¤Ë¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¡×¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ì¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¿´¤ò³«¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ë¿Í¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤ÆÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬»ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤Ë²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ö¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢
¡Â¾¿Í¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔ´·¤ì¤Ç¡¢µÞ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¥É¥®¥Þ¥®¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤Ç¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
£À¸¤¤Î©¤Á¤äÀ¸³è¤¹¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Î¤É¤ì¤«¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨£¤Î¹Í¤¨¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨¤ä»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢µñÀä¤ò¶²¤ì¤ë¼å¤µ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤½¤ì¤Û¤É¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤êÌµ°¦ÁÛ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î»ö¾ð¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¼«¸ÊÈÝÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤È¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¾¿Í¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÖÅÙ¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¿Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ä¤Ï¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µñÀä¤ò¼õ¤±¤ë²ó¿ô¤Ï¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÇ½é¤Î¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤Ï¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÍµÊ¡¤Ê¿Í¤Ç¡¢¿ÍÊÁ¤â¤È¤Æ¤â²¹¸ü¡£¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤¤ÇË¬¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÁ´°÷¤¬³°Éô¤Î¿Í´Ö¤Î»ä¤Ë²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ë¶È¤Ï¶ÈÀÓ¤¬¤è¤¯¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²¹¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç½¸¤Þ¤ë¡×¤Î¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â¹¬¤»¤ÊÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¯¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë·è¤·¤ÆÂ»¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢§Ìî¸ýÉÒ¡Ê¤Î¤°¤Á ¤µ¤È¤·¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡£´ØÀ¾Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô½Ð¿È¡£1989Ç¯¤è¤ê¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¶µ¼¼TALK&¥È¡¼¥¯¡×¤ò¼çºË¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»ØÆ³Îò35Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡Öº£Æü¼õ¤±¤¿¿Í¤¬º£Æü¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Î»ØÆ³¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£ÂçºåÍä²°¶¶¡¢ÅìµþÍ³ÚÄ®¡¢Zoom¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¤ò³«¤¡¢Á´¹ñ¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¯¡×¡Ö³¨¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡×¡Ö´é¤ò¾å¤²¤ÆÊâ¤¯¡×¡ÖÁê¼ê¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³¦¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï·ëº§ÁêÃÌ½ê¥°¥Ã¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â±¿±Ä¤·¡¢¸½Âå¤Î·ëº§ÆñÂÇ³«¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ìî¸ýÉÒ)
Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¡¢°Õ³°¤¹¤®¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³º£²ó¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Ë¾®¤µ¤¯°ìÊâ¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤Ð¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤â½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ç¤¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤±»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤ÎÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¶¯¤µ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¶¯¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢µñÀä¤ò¼õ¤±¤ë¤È½ý¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î2¤Ä¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Àè¤Ë¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¡×¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ì¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¿´¤ò³«¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ë¿Í¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤ÆÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬»ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤Ë²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ö¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢
¡Â¾¿Í¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔ´·¤ì¤Ç¡¢µÞ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¥É¥®¥Þ¥®¤·¤Æ¤¤¤ë
¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤Ç¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
£À¸¤¤Î©¤Á¤äÀ¸³è¤¹¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Î¤É¤ì¤«¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨£¤Î¹Í¤¨¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò´Ö°ã¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨¤ä»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢µñÀä¤ò¶²¤ì¤ë¼å¤µ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤½¤ì¤Û¤É¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤êÌµ°¦ÁÛ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î»ö¾ð¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¼«¸ÊÈÝÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤ª¤Ó¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë!?¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤È¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¾¿Í¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÖÅÙ¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¿Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ä¤Ï¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µñÀä¤ò¼õ¤±¤ë²ó¿ô¤Ï¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÇ½é¤Î¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤Ï¡Ö¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸¼´Ø¥Û¡¼¥ë¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î¾¯Ç¯¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤Î»ä¤ËÍ¥¤·¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÍµÊ¡¤Ê¿Í¤Ç¡¢¿ÍÊÁ¤â¤È¤Æ¤â²¹¸ü¡£¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤¤ÇË¬¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÁ´°÷¤¬³°Éô¤Î¿Í´Ö¤Î»ä¤Ë²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ë¶È¤Ï¶ÈÀÓ¤¬¤è¤¯¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²¹¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç½¸¤Þ¤ë¡×¤Î¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â¹¬¤»¤ÊÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ÄÃç¤Î¿Í¡×¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¯¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë·è¤·¤ÆÂ»¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
