渡り鳥ならぬ「渡りトンボ」ウスバキトンボをご存知ですか？

【写真を見る】「地球上で最も長い距離を渡る昆虫」世界中を飛び回る「ウスバキトンボ」見たことある？

夏真っ盛り、うだるような夏の日の中に、ふと空を見上げると、ひらひらと軽やかに飛ぶ黄色っぽいトンボの群れが目に入ることがありませんか？それはきっとウスバキトンボです。

虫の生態に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

ーウスバキトンボは「渡りトンボ」だそうですね。

（東洋産業 大野竜徳さん）

「あまり特徴のないトンボがフワッと飛んでいるように見えますが、実はこのトンボ、遠くからやってきたか、これから遠くに行くのかの、さすらいの『旅人』です」【画像①】

「ウスバキトンボは体長4～5センチほどで、翅は薄く透明、体は少しオレンジがかった黄色をしていて、晴れ渡る空の中、きらりと金色に輝いているようにも見えます。



英名では『Globe Skimmer Dragonfly』などとも呼ばれ、世界中を飛び回るトンボとして知られています。



この一見地味で目立たないトンボの最大の特徴は長距離を移動する渡り性です」

世界中を飛び回るトンボ？

ー世界中を飛び回っているんですね？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「日本では春から初夏にかけて、海の向こうの南西諸島や東南アジア方面などから北上し、本州や北海道にまで達します。



涼しくなる秋になると、世代交代を繰り返しながら南へ戻るとも考えられています。



そして驚くべきは、その移動距離。アフリカからインド洋を越えインド、東南アジア、日本、そしてオーストラリアまで、一生のうちに1万キロ以上を移動する個体群もいると推定されており、まさにトンボ界の渡り鳥」

「NASAの研究でも、ウスバキトンボは「地球上で最も長い距離を渡る昆虫」として注目されていて、渡りを行うチョウとして有名なオオカバマダラよりも広い範囲を移動している可能性があるともされています。



ウスバキトンボの幼虫はほかのトンボと同じ『ヤゴ』。ヤゴは水中で生活しますが、大きな特徴があります。それは、一時的にできる水たまりや田んぼ、側溝の溜まり水などの止水域を好むことです。



普通のトンボであれば数か月から1年以上かけて成長するところを、ウスバキトンボはわずか1か月程度で卵から羽化までを駆け抜けます。



これは、渡りによって飛来した地域で、すぐに干上がってしまうような不安定な水域でも子孫を残すための進化した戦略といえるでしょう」



ーすごい生存戦略ですね。

蚊の発生抑制にも貢献！

（東洋産業 大野竜徳さん）

「ヤゴの餌は、小型の水生生物です。具体的にはミジンコ、ボウフラ、イトミミズ、小型の水生甲殻類などをもりもり捕食して成長します。



特にボウフラを好んでよく食べるため、ウスバキトンボの幼虫がいる水たまりは、蚊の発生抑制にも貢献しています。



成虫になると空中を飛び回りながら、蚊や小型のハエなどを捕食しています。



都市部であっても小型の昆虫は飛んでいるため、見かけることが多く、ビル風の吹き抜けを利用して群れで舞っていたり、ちょっとした空き地に立ち寄ってそこに生じた蚊柱などでお腹を満たしていたりいます。



この時期に空から舞い降りて飛び回る姿から、地域によっては『お盆に帰ってくる精霊トンボ』とも呼ばれています」【画像②】

「群れ、という言葉のとおり、ウスバキトンボは、他の多くのトンボと違い、大きな群れを作って飛ぶことがあります。



数十匹からときに数百匹規模の群れが、同じ方向へと流れるように飛ぶ姿、ちょっとした空き地などで羽を休めるように下りてきながら乱舞する姿は壮観で、そんな姿に出会うとラッキーです」

驚くべきスピードで産卵する

（東洋産業 大野竜徳さん）

「ちなみにウスバキトンボの産卵は非常にスピーディー。オスとメスが連結飛行をしたまま水面近くまで降下し、メスが水面に尻尾をちょん、とつけて卵を産みつけます。



まるで飛行機が滑走路に軽くタッチしてまた飛び立つように、『タッチ・アンド・ゴー』を繰り返しながら産卵し、あっという間に飛び去っていきます。



でも、うっかりもののウスバキトンボ。都市ならではの問題を引き起こしてしまうことも。



それは、空から見てきらりと光る水面のようにガラス面や駐車場の黒い車のボンネットなどを水面と勘違いして産卵動作をしてしまうことがあります。



もちろん卵は孵化しませんが、車のボディややビルのガラスなどで頻発すると、間違って産み落とされたかわいそうな卵跡が残ってしまうことも。



必死に車に尻尾をタッチし続ける姿は切なくもあり、思わず『そこは水じゃないんだよ』と声をかけたくなるかもしれません。



手のひらよりも小さな体で、集団で海を越え、大陸を越えて移動するウスバキトンボ。もしこの夏、ふわりと空を漂う黄色いトンボを見かけたら、ひょっとしたら海を渡って私たちの知らない景色を見てきたのかも、と思いを馳せてみてはいかがでしょうか。



都会の真ん中であっても、彼らにとっては世界を巡る大冒険の一場面。

そして私たちの街もまた、彼らの旅を支える大きな自然の一部となれるといいですね」

都市で見かける他のトンボとの違い・見分け方

（大野竜徳さん）

「都市でよく見かけるトンボと、ウスバキトンボの違いを簡単にまとめると…」



ウスバキトンボ 黄色～オレンジ色で淡い 翅が非常に薄く透明 群れで高く長時間滑空、渡り 春～秋



アキアカネ 真っ赤な腹部 翅もやや色づく 草地や田んぼ近く、単独や小群 秋



シオカラトンボ オスは青白、メスは黄褐色 透明で幅広 水辺近くを低く飛ぶ 春～秋



ギンヤンマ 緑の顔と胴、腹が水色 翅がしっかり 水面を高速巡回飛行 春～秋

「ウスバキトンボは、体色が柔らかい黄橙色で、赤とんぼほど濃くなく、翅が極端に薄く見えるため、軽やかにひらひらと舞う姿が特徴的です」

「防虫」の視点からみるウスバキトンボ

（東洋産業 大野竜徳さん）

「ウスバキトンボは、人間社会にとって直接的な害虫ではなく、むしろ蚊やハエを捕食するため、**“空飛ぶ防虫隊員”**ともいえる存在です。



ただし都市環境では、以下のような視点も重要です。



【ビル清掃管理】

産卵による卵跡がガラス面に残ることがあるため、美観維持が重要な施設では、紫外線反射抑制フィルムや水面状反射防止対策が有効です。



【ボウフラ抑制】

ヤゴがボウフラを捕食することから、駐車場や屋上水槽の一時的水たまりでも完全に排除せず、生態系バランス維持を考慮する管理手法も検討価値があります（ただし水たまり管理の衛生リスクは別途評価が必要です）」



「このようにウスバキトンボの存在は、『防虫＝殺虫』だけではない生態系制御の視点を私たちに思い出させてくれます」