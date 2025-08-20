「どこの美少女かと」元AKB、ロンドンでのオフショットに反響！ 「楽しみ過ぎる」「最高ですね」
元AKB48で俳優の川栄李奈さんは8月20日、自身のInstagramを更新。イギリス・ロンドンでのオフショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「ロンドン、最高ですね！」「どこの美少女かとっ!!」「りっちゃんかわいい」「どんどんかわいくなっていってる」「すてきな場所との出会い本当に良かったね」「絶対見ます！もう楽しみ過ぎる」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「どんどんかわいくなっていってる」川栄さんは「アナザースカイでロンドンに行きました 1年ぶりのロンドンやっぱり最高でした。お楽しみに」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目は、白いワンピース姿の全身ショットで、ロンドンの街並みに映えたおしゃれな雰囲気です。2枚目では、顔型のクッキーを手にしたアップショットで、かわいらしさが際立っています。
「かわい過ぎてヤバい」川栄さんは6月12日の投稿では、「写真集のロケではオーストラリアのメルボルンに行ってきました」とつづり、オフショットを公開しています。コメントでは、「かわい過ぎてヤバい」「いつ見てもきれいだなぁ……」「楽しくお仕事できたみたいで良かった」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
