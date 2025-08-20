◆陸上 トワイライト・ゲームス（２０日、横浜市日産スタジアム）報知新聞社など後援

女子１００メートル障害で３４歳の清山ちさと（いちご）が、１２秒７７（追い風０・１メートル）で優勝したが、東京世界陸上（９月、東京・国立競技場）の参加標準記録（１２秒７３）突破はならなかった。

電光掲示板に１０秒７７が計時されると悔しそうな表情を浮かべた。清山は「（参加標準記録の）１２秒７３をずっと頭に入れてチャレンジしている。こんなにうれしくないベストもあるんですね」と残念がった。

左手にはギブスをつけ痛々しい姿。７月の欧州遠征のアップ中に転倒し、左手を３箇所を骨折した。現地の医者には手術した方がいいと言われたが、「試合に出られなくなる。人生をかけてやっているので」と拒否し、ギブスで固定し、大会に出場してきた。

世界選手権代表入りには参加標準記録を破るしかない。ラストチャンスにかけ、２２日開幕の九州選手権（大分）に出場する。「参加標準を切るしかない」と不退転の決意で挑む。