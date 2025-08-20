¡Úºå¿À¡Û¡È¶ì¼ê¡É°æ¾åÎµ¤ËÇÔ¤ìº£µ¨¤ÎÃæÆüÀï£¸¾¡£¹ÇÔ¤Ç¥»Í£°ì¤ÎÉé¤±±Û¤·¡Ä°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤¬¼«¿È£µÏ¢ÇÔ¤Ç£¶ÇÔÌÜ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£±¡½£²ÃæÆü¡Ê£²£°Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤¬ÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤Ï¡Ö£³¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢º£µ¨¤Î°æ¾åÎµ¤È¤Ï£¸¾¡£¹ÇÔ¡£¤Þ¤¿¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¡¢Éé¤±±Û¤·¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦°Ë¸¶¡Ê£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤Ï£¶²ó£·°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È£µÏ¢ÇÔ¤Îº£µ¨£¶ÇÔÌÜ¡£½é²ó¤Ë£´ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ÇÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±£±µå¤ÎÎÏÅê¤ò¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÆþ¤ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äã¤¤¤È¤í¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½¸¤á¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£²²ó°Ê¹ß¤Ï¥ê¥º¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÅêµå¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó¤ËÀèÆ¬¡¦·§Ã«¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸å£²»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃæÌî¤¬£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¡£¡ÖÁá¤á¤Ë£±ÅÀ¤ò¤«¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²ÅÀÌÜ¤¬±ó¤¤¡£·§Ã«¡¢ÃæÌî¤éÊ£¿ô°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ë¸¶¤Ï¼«¿È£µÏ¢ÇÔ¤Çº£µ¨£¶ÇÔÌÜ¡£°Å¤¯Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£