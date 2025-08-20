声優の豊田萌絵が２０日までに自身のインスタグラムを更新。ファンタジーな世界観の幻想的オフショットを披露した。

豊田は「カッパドキアのホテルから見た気球」とつづり、トルコを訪れた際の白む早朝の空をバックにした透明感溢れる写真を公開。白のノースリーブワンピースを着てたたずむ豊田の後ろに無数の気球が飛ぶ幻想的なショットを披露した。

さらに「何回見てもカッパドキアの気球景色大好き」とつづると、続けて「早朝に飛ぶからちょっと寝坊しただけで飛んでる数かなり減るので注意」とこれから訪れる人へのプチ注意喚起もした。

また、「最後の２枚は２ｎｄ写真集の時のオフショットだよ！」とコメントし、花々をあしらった白いドレスを纏ったさらに幻想的なショットも掲載している。

この投稿にファンからは「景色素敵なのともえしが可愛いすぎます」「気球めっちゃ壮大で綺麗よね〜！」「その衣装もきれいだしもえちゃんビューティーフル！」「当時この気球のページだいすきすぎてネイルにした思い出」など、絶賛の声が寄せられている。