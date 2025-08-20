◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（２０日・神宮）

巨人がヤクルトに敗れ、勝率５割から再び「借金１」となった。初先発から２連勝だった先発の森田駿哉投手は、２回に一発でプロ初の自責点となる先制点を許し、同点の４回に山田哲人内野手の勝ち越し２ラン、５回にも追加点を奪われ５回途中８安打６失点で降板。１９日は２０安打で１５得点した打線はヤクルトの先発・アビラ投手に６回途中３安打２得点９奪三振に抑えられ、救援陣も打ち崩せなかった。

森田は２回、先頭の村上宗隆内野手にカウント２ボールから、風にも乗り右翼ポール際に入る８号ソロ本塁打を打たれ、１点を奪われた。

１点を追う巨人が３回に追いついた。先頭のリチャード内野手がヤクルトの先発・アビラ投手から振り逃げ（空振り三振と暴投）で出塁し、佐々木俊輔外野手の四球で無死一、二塁。森田は送りバントの構えから四球を選び無死満塁となり、泉口友汰内野手が中前タイムリーを放ち同点。なおも無死満塁とチャンスが続いたが、キャベッジ外野手は遊飛、丸佳浩外野手と岡本和真内野手は連続で空振り三振に倒れ、３者残塁で同点止まりだった。

同点で迎えた４回に森田が勝ち越しの一発を浴びた。２回にソロ本塁打を打たれた４回先頭の村上は空振り三振に打ち取ったが、オスナ内野手にこの試合初めての四球を与えた１死一塁。ここで山田に左翼スタンドへの８号２ラン本塁打を打たれ、２点を勝ち越された。

５回にヤクルトに一気に４点を奪われた。森田は１死から伊藤琉偉内野手に左翼線二塁打。内山壮真捕手には右翼線二塁打を打たれ４点目を失い、村上に右前打され一、三塁となったところで、阿部慎之助監督がマウンドに向かい、森田は降板。２番手で菊地大稀投手が登板し、オスナは見逃し三振に抑えたが山田に四球で２死満塁となり、古賀優大捕手に走者一掃の左中間二塁打を打たれ、７点目を奪われた。

巨人が６回に１点を返した。先頭で四球の岡本が岸田行倫捕手の遊ゴロで二塁に進み、２死となってからリチャードが左翼フェンス直撃の適時打（単打）を放ち、２点目。ここでヤクルト先発のアビラは降板、２番手で矢崎拓也投手が登板し、佐々木は二ゴロに打ち取られた。

５回途中から登板した菊地が回またぎで６回もマウンドにあがり、先頭の増田珠外野手に左前打、送りバントで１死二塁とされたが、後続を抑えた。７回はドラフト５位ルーキーの宮原駿介投手が３番手で登板し、１死から四球を与えたが無失点で終えた。

打線は７回は石山泰稚投手に３者凡退。８回は３番手・木澤尚文投手に１死から岡本が四球、２死から中山が中前打して一、二塁としたが、中山が捕手・古賀からのけん制で刺された。