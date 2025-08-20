新「4ドアクーペ」発表！ “4WD”で「メーカー史上最強」パワトレ＆“新デザイン”採用の爆速仕様！ 流麗ボディ＆“一文字ライト”がカッコイイ！ 進化したアウディ「e-tron GT」登場！

パフォーマンスが大幅進化し“メーカー史上最強”スペックに！

2025年8月19日にアウディジャパンは、「e-tron GTシリーズ」を大幅に刷新し、新型「S e-tron GT」と「RS e-tron GT performance」を同日より発売すると発表しました。

さらに、このアップデートモデルの発売を記念して、日本市場では25台限定の特別仕様車「RS e-tron GT performance exclusive edition」も展開されます。

デザイン・性能・快適性のすべてにおいて大きな進化を遂げた、アウディが誇る電動グランツーリスモとは一体どのようなモデルなのでしょうか。

メーカー史上最強スペックの爆速仕様もある新4ドアクーペとは？

e-tron GTは、2021年に登場したアウディ初の電動グランツーリスモで、ポルシェと共同開発した「J1 performanceプラットフォーム」を採用したモデルです。

4ドアクーペスタイルの美しいシルエットと、アウディらしいスポーティな走りを電動化によって実現し、ブランドの電気自動車戦略を象徴する存在として展開されています。

全長4990mm×全幅1965mm×全高1395mm-1415mm、ホイールベース2900mmのボディはダイナミックなフォルムが特徴で、まさに「グランツーリスモ」の名にふさわしい仕上がりです。

今回のアップデートでは、外観デザインの洗練に加え、航続距離やパフォーマンスが大幅に向上しました。

エクステリアはアウディの最新デザインを反映し、ボディ同色のシングルフレームグリルとブラックマスクが力強い表情を演出します。

特にRS e-tron GT performanceでは、専用の3次元ハニカム構造のグリルとL字型のブレードがスポーティな印象を強調。

サイドは長いボンネットと流麗なルーフラインがエレガントなプロポーションを形成し、quattroブリスターフェンダーと大径ホイールが力強さを加えます。

リアは格納式スポイラーと水平基調の一文字ライトがシグネチャーデザインを構成し、RS e-tron GT performanceではモータースポーツ由来のディフューザーや赤いリフレクターがスポーティさを際立たせます。

ホイールはS e-tron GTに20インチマルチスポーク、RS e-tron GT performanceに20インチ5スポークエアロモジュールを標準装備し、RS e-tron GT performanceには新デザインの6ツインスポークホイールがオプションで用意されています。

インテリアも一新され、アウディの新しいコーポレートアイデンティティを取り入れました。

高解像度の12.3インチ「バーチャルコックピットプラス」は、バッテリー温度や充電可能出力をリアルタイムで表示するなど、EVならではの情報を提供。

10.1インチのMMIタッチスクリーンは直感的な操作性を備え、RS e-tron GT performanceでは専用の表示モードも選択可能です。

標準装備のパノラマガラスルーフは、透明と不透明を切り替えられるスマートガラスを採用し、快適さとプライバシーを両立。

素材には、リサイクル由来のマイクロファイバー「Dinamica」や「Cascade」ファブリック、再生ナイロン「Econyl」など、環境に配慮したサステナブルな素材が積極的に採用され、持続可能性を重視した内装に仕上げられています。

パワートレインも大きく進化し、総電力量105kWhのリチウムイオンバッテリーは、容量を拡大しつつ軽量化を実現。

航続距離はS e-tron GTで最長648km、RS e-tron GT performanceで631km（WLTCモード）に達します。

急速充電は最大150kWに対応し、理想条件下では10％から80％まで約33分で充電可能です。

前後2基のモーターによる四輪駆動システムは、S e-tron GTで500kW（約680PS）、RS e-tron GT performanceで680kW（約925PS）の最高出力を発揮。

特にRS e-tron GT performanceはアウディ史上最強の市販車となり、0-100km／h加速をわずか2.5秒で達成します。

さらに、Push-to-Pass機能により一時的に70kWの追加出力を得られる仕組みも搭載されています。

足回りには新開発のエアサスペンションを標準装備し、快適性と操縦安定性を両立。

オプションのアクティブサスペンションは加減速やコーナリング時の姿勢を最適に保ち、俊敏性を高めます。

また、オールホイールステアリングも選択可能で、低速時の取り回しと高速時の安定性を両立させています。

25台限定のRS e-tron GT performance exclusive editionは、RS e-tron GT performanceをベースに、アラビカグレーメタリックカラー、カーボンカモフラージュパッケージ、21インチRSホイールを採用。

インテリアはミントグレーとモラバイオレットの配色、DinamicaやCascadeを使用したスポーツシート、オールホイールステアリング、アクティブサスペンション、スマートパノラマガラスルーフなど、最上級モデルにふさわしい充実した装備が特徴です。

なお、価格（消費税込み）は、S e-tron GTが1728万円、RS e-tron GT performanceが2469万円、RS e-tron GT performance exclusive editionが3129万円となっています。