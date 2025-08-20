お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（43）が15日配信のABEMA「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。ABEMA人気女子アナのファンクラブを紹介して、スタジオから驚きの声が上がった。

同番組は“パチンコ店”を舞台にしたパチンコ・パチスロバラエティー。この日は「パチンコライター炎上史！」を特集した。

特集の最後にゲスト出演していたレインボー・ジャンボたかおが「どこで炎上するかわからないので、皆さんも気をつけてください！」と警鐘。すると見取り図・盛山晋太郎が「瀧山のあれ大丈夫？インスタでいつも加工してるのよ」と共演者である瀧山あかねアナウンサーの話題を切り出した。

森田も「ちょっと1つ心配なことがあるんです」と瀧山のファンクラブを紹介した。瀧山は「やだー！ほっといてよ！」と絶叫した。

瀧山のファンクラブは、月額税込1628円の“プランA”ではSNSには載せてないオフショットなどを公開している。森田は「何がオフショットだ！」とイジった。

その他にも月額税込16280円の“VIPプラン”そして最上級プランの“VVIPプラン”を紹介。“VVIPプラン”は、月額税込38280円という設定金額にスタジオから驚きの声があがった。

“VVIPプラン”は全プラン閲覧・利用可能そして毎月1回、10分間オンライン上対面通話、毎月応援メッセージ動画プレゼントという特典がある。

スタジオでは「応援メッセージ動画」について質問されると、瀧山アナは「盛山さん今月もありがとう！来月もお仕事頑張ってね！」と盛山に向けたメッセージを再現した。

これにスタジオからは「やばいって！」「チャリンチャリン！！」「高いよ！」とツッコミの声が上がった。