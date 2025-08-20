◇セ・リーグ 巨人2―7ヤクルト（2025年8月20日 神宮）

巨人の丸佳浩外野手（36）が史上最遅となるプロ18年目でのサイクル安打を記録してから一夜明けた20日のヤクルト戦（神宮）に「3番・右翼」で先発出場。4打数無安打2三振に倒れて今季初の3試合連続猛打賞を逃した。

丸は前日19日の同戦で自身初となるサイクル安打を達成。2021年9月18日の巨人戦（東京D）で達成した塩見泰隆（ヤクルト）以来となる史上72人目＆77度目で、巨人では2008年9月3日広島戦（京セラD）の小笠原道大以来17年ぶりの快挙となった。

丸は17日の阪神戦（東京D）で3安打を放って今季初の猛打賞。19日の4安打で2試合連続の猛打賞をマークしていたが、この日は相手先発右腕・アビラに対して初回の第1打席はカーブに空振り三振、3回の第2打席はチェンジアップに空振り三振、5回の第3打席は二ゴロ。相手マウンドが4番手右腕・木沢に代わった8回の第4打席は一ゴロだった。

なお、サイクル安打後、最初の試合での打撃結果は小笠原が4打数3安打2打点、塩見も4打数3安打2打点といずれも猛打賞の活躍だった。