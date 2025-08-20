＜沖縄旅行、旦那抜き？＞反対する旦那「ひどいし、ずるい！」実家はOKで沖縄はNG？【中編まんが】
私はリサ（30代）。私の会社は年に一度、1週間のリフレッシュ休暇が設けられています。上司に「そろそろ取ったら？ 子どもの長期休暇に合わせてもいいよ」と言ってもらえたので……。思い切ってジュン（小2）と沖縄旅行することにしたのです！ 旦那は長期の旅行は嫌いだし、そもそも有給を取らないので、2人だけで行きます。久しぶりの旅行に私もジュンも胸が高まっていたのですが……なんと、想定外なことに旦那が反対してきたのです。
旦那は「俺抜きで沖縄なんて、そんなのひどいし、ずるいじゃないか！！！」と、猛反対してきました。私は「休みが取れるなら一緒に行く？ 荷物だって多いしその方が助かるし」と、誘いましたが、休みは取れないと言います……。
旦那は「休みっていったってそんな遠くへ行くことないだろう。実家に1〜2泊してのんびりしてくればいいんじゃない？」と、沖縄旅行を阻止しようとしてきました。
私は「男の子なんて、親と楽しく遊んでくれる時期は今くらいなんだよ？ 中学生くらいになって休みを取ったって、もう楽しんで一緒に出かけてなんてくれないよ」と、反対する旦那に言いました。
旦那を1人置いて、私とジュンだけでどこかに泊まりに行ったことはありません。実家に行くときは旦那もついてくるし、一緒に泊まれないなら日帰りにしていました。だから今回も旦那が休めるなら家族で行くのが一番いいのでしょうが……旦那は仕事を休めないのです。
だから私とジュンの2人で行くことに決めたのですが……。それの何がひどいのでしょうか？
どうして実家に1〜2泊するのはいいのに沖縄旅行はダメなのか。旦那の考えに納得いきません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
