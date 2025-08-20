◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）

西武が、逆転負けで3連敗を喫した。

西武先発の松本航は2回、無死から山川穂高に135キロカットボールを右中間テラス席へと運ばれ1点の先制を許した。

打線はソフトバンク先発の上沢直之に初回から3者連続三振を奪われるなど、4回2死までは1人の走者も出すことができなかった。それでも2死から渡部聖弥に中前へ初安打を放つと、続くタイラー・ネビンが右中間テラス席へ13号2ランを放ち逆転に成功した。

だが松本は直後の4回に牧原大成に右翼テラス席へソロ本塁打を浴び再び同点に追いつかれた。

打線は同点の7回表に1死満塁と絶好のチャンスをつくったが炭谷銀仁朗、代打の村田怜音が連続三振を喫し無得点。直後の7回裏には3番手の山田陽翔が1死二塁から代打の中村晃に右翼越えの適時二塁打を浴び1点を勝ち越されると、続く野村勇に右翼テラス席へ2ラン浴びリードを3点に広げられた。

3点を追う9回に1死一塁からデービスが2ランを放ち1点差に迫ったが反撃もここまで。チームは３連敗となった。