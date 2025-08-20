◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが3連勝を飾った。

打線は2回、先頭の山川穂高が西武先発の松本航の135キロカットボールを右中間テラス席へと運ぶ今季20号ソロで1点を先制した。

先発の上沢直之は初回に先頭から3者連続三振を奪うなど完璧な立ち上がりを見せると、4回2死までは完全投球。この時点で8奪三振となり、今季最多を早くも更新したが、2死から渡部聖弥に中前へ初安打を許すと、続くタイラー・ネビンに右中間テラス席へ13号2ランを浴び逆転を許した。

それでも打線は直後の4回に牧原大成が右翼テラス席へソロ本塁打を放ちすぐに試合を振り出しに戻した。

同点のまま迎えた7回には、1死二塁から代打の中村晃が右翼越えの適時二塁打を放ち1点を勝ち越すと、続く野村勇が右翼テラス席へ2ランを放ちリードを3点に広げた。

先発の上沢直之が7回2失点の好投でマウンドを降りると、8回以降は救援陣がリードを守り切りチームは3連勝。上沢直之がチーム4人目の2桁勝利に王手をかける今季9勝目をマークした。