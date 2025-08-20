aimiが、最新シングル「Magic Hour」を8月20日にリリースする。

前作「Is it a crime?」に続く、2025年夏の連続リリース第2弾となる本作は、夕暮れのビーチや夏のドライブにぴったりな、90’s R&Bを彷彿させる1曲だ。プロデュースはModesty Beatsが担当。西海岸の空気感と波のように押し寄せる展開の中で、自然体なボーカルとリリックが印象に残る仕上がりとなっている。

英語と日本語を織り交ぜたリリックでは、aimi自身が大好きな海や夕暮れの空を恋人に見立て、満たされる感覚や心の安らぎを描いている。同楽曲は恋愛ソングであると同時に、自然から受け取った愛を歌った1曲でもあるという。なおaimiは、今後もコンスタントなリリースを予定している。

＜aimi コメント＞

日々の生活の中で心を休めること、癒すことは必要不可欠。大切な人と過ごす時間や、好きなことに没頭する時間--そんな“マジックアワー”を持つことの大切さに気付かされて、この曲を書きました。

