「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.08」公開、NVIDIA App更新でRTX 40でもSmooth Motion対応へ
米NVIDIAは8月19日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 580.97」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。
「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.08」公開、NVIDIA App更新でRTX 40でも Smooth Motion対応へ
Gamescomの中で予告されていたNVIDIA Appにおけるグローバル設定の搭載と、NVIDIA Smooth MotionをRTX 40向けに開放するドライバアップデート。かなり長期間既知の不具合として認識されていたサイサイバーパンク2077における問題や、NVENC使用時にメモリリークが発生する場合があるバグも解消されている。
○搭載された新機能
GeForce RTX 40シリーズGPUにおけるグローバルDLSSオーバーライドとNVIDIA Smooth Motionのサポート
○ゲームにおけるバグ修正
サイバーパンク2077: パストレーシングを有効にした状態でフォトモードでスクリーンショットを撮影するとクラッシュする [5076545]
マーベルライバルズ: 580.88ドライバ使用時にパフォーマンスが低下する [5444816]
Forza Motorsport: NVIDIAアプリのオーバーレイ統計情報を表示中にSmooth Motionを使用するとゲームがクラッシュする [5412757]
Gray Zone Warfare: ゲームの安定性に関する問題 [5371781]
ARK: Survival Ascended: ゲームの安定性に関する問題 [5441616]
○一般的なユースケースにおけるバグ修正
NVENCハードウェアエンコード使用時にメモリリークが発生する可能性がある [5442678]
NVIDIAアプリがインストールされている場合にモニターの電源を入れ直すとモニターがちらつくことがある [5434811]
ドライバー更新後のNVIDIA Appゲームフィルターの問題 [5429651]
At #Gamescom2025, we’re unveiling major updates to our suite of AI and RTX neural rendering technologies for game developers. Here’s what you need to know 👇⚡️DLSS 4 integration support now includes @UnrealEngine 5.2-5.6 and for developers using custom engines.🖼️ NVIDIA RTX… pic.twitter.com/rtudXVdDLM- NVIDIAGameDev (@NVIDIAGameDev) August 18, 2025
