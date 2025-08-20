¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ªÍÎÁõ¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¡ufotable¿·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥Ò¥é¥Ò¥é»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´¿ÍÎà¤¬¹¥¤¡×
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤È¡Ö¥ê¥í¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ufotableÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¢Ç©Æ¦»Ò¤é¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ªÍÎÉ÷¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÏufotableÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ä´ÛÆâÊüÁ÷¤Î¼Â»Ü¡¢¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ëÆÃÅµÉÕ¤¥×¥é¥ó¤âÈÎÇä¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¥Ò¥é¥Ò¥é¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤¤¿¸ÕÄ³¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¹¤Æ¤¡¡¥Ò¥é¥Ò¥é¥¹¥«¡¼¥È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍÎÁõ¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÌåÀä¡×¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Î³Ê¹¥¤¬¤È¤Æ¤âÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤·¤Î¤Ö¤µ¤óÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆåºÎï¡×¡ÖÁ´¿ÍÎà¤¬¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
