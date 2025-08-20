※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

レスに悩む妻は、夫が義妹と妊活していて彼女から夫婦関係を持つことを止められていることを知りませんでした。義妹は夫から妻を断ったという報告を受けて優越感に浸るのがやめられず、妻にレス解消のアドバイスをしたり夜のグッズを持ってきたりします。



解消に向けて努力する妻に…

「そこまでするなよ」!?そんなにしたいなら…この夫…人の心はあるのでしょうか。そもそも妻が誘っているのは単純に「したいから」ってだけじゃないのに。それ以前に夫婦の関係を何だと思っているのでしょう。簡単に他の人と替えが効くと思ってるから、自分も外でするし妻にも「外でしてきたら？」などという最低な発言ができるのかもしれませんね。絶対に言ってはならないことを言われた妻。思わず涙もひっこみました。しかし夫の自分本位な発言は続きます。(ぽん子)