◇パ・リーグ 楽天―ロッテ（2025年8月20日 ZOZOマリン）

楽天・古謝樹は18日に24歳の誕生日を迎えてから初登板だった。すでに1年目の昨年の5勝に並び、自己最多の更新がかかっていた。

「いろんな体験をできる24歳になりたい。チームもクライマックス圏内（争い中）ですし、しっかり勝ち切れるところで勝ち切りたい」

打線は初回に4番・黒川の中前適時打で先制。4回は堀内の内野安打で1点を追加した。しかし、2―0の5回に4安打を集中されて2点を失った。

桐蔭横浜大から23年ドラフト1位で入団した左腕。2―2の7回先頭で、左翼への飛球を左翼手・ゴンザレスのまずい守備で捕球できずに二塁打とされて降板。その後、2番手の西垣が3ランを被弾して勝ち越された。古謝は結局、6回0/3を9安打3失点だった。

試合前時点で球宴後は3試合に先発して2勝0敗で、3連勝に伸ばせば自身初めてだったが、悔やまれる結果となった。

▼古謝 立ち上がりの難しさというのはありましたが、なんとか最低限粘ることはできたかなと思います。ただ、いつもいつも野手の方に助けていただく形になっているので、次回は自分がチームを助けられる投球ができるよう、また準備していきたいです。