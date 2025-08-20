2025年7月より、毎週金曜よる11時 日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠で放送中のTVアニメ『桃源暗鬼』。10月からは続けて第二クール・練馬編が放送されることが決定！初回放送は2025年10月3日（金）。

本作はシリーズ累計発行部数400万部を突破した「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）で人気連載中の漆原侑来による漫画を原作とし、日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く新世代のダークヒーロー鬼譚。

この度、新たなPVを公開！（URL：https://youtu.be/L0fYvnyjB0M）主人公・一ノ瀬四季が所属する鬼機関、敵対する桃太郎機関双方の新キャラクターが続々と登場し、さらに激しい抗争の勃発を予期させる内容となっている。新キャラクターのキャストには鬼機関・淀川真澄 役 田丸篤志、並木度 馨 役 石谷春貴、桃太郎機関・桃巌深夜 役 沢城千春、桃寺神門 役 土岐隼一、桃華月詠 役 浅沼晋太郎、桃角桜介 役 小野友樹が決定。新キービジュアルは、主人公・一ノ瀬四季と、桃太郎機関に属しながらも鬼と知らずに四季と友人となる桃寺神門、それぞれの鬼気迫る表情が描かれている。

練馬編のOP・ED楽曲情報も解禁！オープニング主題歌には超学生の「阿弥陀籤」、エンディング主題歌にはeillの「ACTION」が決定。PV内でも一部音源を聴くことができるほか、本作品の公式ホームページ（URL：https://tougenanki-anime.com/）では両アーティストから寄せられたコメントも掲載されている。

■放送情報

第一クール京都編 好評放送中

第二クール練馬編 2025年10月3日（金）よりスタート

毎週金曜よる11時から「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠にて全国30局ネットで放送

※放送時間は変更となる可能性がございます

■あらすじ

「お前は鬼の血を継いでいる……」

一部の人間に脈々と受け継がれる「鬼」と「桃太郎」の血。

はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが故にひっそりと暮らしていた「鬼」だったが、そこに「桃太郎」が攻め入った。

それぞれが「桃太郎機関」「鬼機関」を組織し、抗争すること何千年。

突然の“桃太郎”の襲撃で、自分が“鬼”だと知る主人公・一ノ瀬四季。

自らの血に棲む“鬼”と出逢った四季の宿命とは---。

---新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに開幕!

■キャスト

一ノ瀬四季：浦 和希

無陀野無人：神谷浩史

皇后崎 迅：西山宏太朗

屏風ヶ浦帆稀：石見舞菜香

矢颪 碇：坂田将吾

遊摺部従児：花江夏樹

手術岾ロクロ：三浦 魁

漣 水鶏：愛美

花魁坂京夜：木村良平

淀川真澄：田丸篤志

並木度 馨：石谷春貴

桃宮唾切：岸尾だいすけ

桃草 蓬：伊瀬茉莉也

桃巌深夜：沢城千春

桃寺神門：土岐隼一

桃華月詠：浅沼晋太郎

桃角桜介：小野友樹

一ノ瀬剛志：小山剛志

桃屋五月雨：増谷康紀

校長：緒方恵美

■スタッフ

原作：漆原侑来「桃源暗鬼」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：野中阿斗

監督補佐：橋本裕之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：網サキ涼子

美術設定：別役裕之

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：多田早希

撮影監督：芹澤直樹

CG監督：福島涼太

編集：岡崎由美佳

音響監督：飯田里樹

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：スタジオ雲雀

■主題歌

京都編オープニング主題歌：THE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」

京都編エンディング主題歌：BAND-MAID「What is justice?」

練馬編オープニング主題歌：超学生「阿弥陀籤」

練馬編エンディング主題歌：eill「ACTION」



©漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会