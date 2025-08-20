次回 8月23日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。8月23日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！

メジャーデビュー25周年イヤーに突入したRIP SLYMEが、5人揃って「with MUSIC」に初出演！1年限定の再集結となった心境は？

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」でRIP SLYMEと一夜限りのコラボパフォーマンスを披露した櫻井翔から“withクエスチョン”も。スタジオライブでは、夏に聴きたい大ヒット曲「太陽とビキニ」と、再集結第1弾シングル「どON」をテレビ初披露！

今年の4月から独立しソロ活動をスタートさせた亀梨和也が「with MUSIC」初登場！亀梨が語る、独立して困った○○探しとは？世間でささやかれる亀梨の都市伝説をひも解く。さらに、親交のある上田晋也が「抱かれてもいい」と語った亀梨の粋な計らいとは？

スタジオライブでは、自身がキャスターを務めるスポーツ&ニュース番組「Going! Sports&News」のテーマソング「The truth」を日本テレビ初披露！

歌唱ゲストには、乃木坂46と超ときめき♡宣伝部が決定！

昨年紅白歌合戦に10年連続10回目の出場を果たし、来年デビュー15年を迎える乃木坂46は最新曲「Same numbers」を披露。超ときめき♡宣伝部はTikTokで総再生回数15億回を突破し、Billboard JAPANの6つの項目でチャートインした大バズり曲「超最強」を日本テレビで初歌唱する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

亀梨和也、超ときめき♡宣伝部、乃木坂46、RIP SLYME

