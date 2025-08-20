【西武所沢S.C.】夏の生活応援大市＆ギフト処分セール！お買い得価格は8月21日から。

そごう・西武が展開する西武所沢S.C.は、2025年8月21日から25日まで、8階のイベントスペースで、夏の生活応援大市＆ギフト処分セールを実施します。

食品ギフト＆生活雑貨が今だけお買い得

ギフト処分セールでは、調味料やお菓子、お茶などの食品ギフトや、タオル・食器などの生活雑貨が数量限定のお買い得価格で販売されます。

値上げが続く今、まとめ買いや備蓄にもおすすめ。配送サービスも利用可能です。

商品の例は以下のとおりです。

・オリーブオイル＆バラエティオイルセット（4本セット）【昭和産業】

値上げが続く食用油をお得にまとめ買いできます。価格は1620円。

・アマニ油ドレッシングセット（3本1セット）【ケンコーハイチ】

お得に健康をサポートできる、ドレッシングのセットです。価格は972円。

・手延べ三輪素麺（50g×16束）【池利】

厳しい夏を乗り切るための必需品です。価格は1080円。

・お楽しみ袋（1袋）【にんべん】

毎日の食事の必需品がお得なセットになっています。価格は1080円。

・ワイルドストロベリーティーバッグ（4種×各12袋入）【ウェッジウッド】

手軽に楽しめるティーバッグのセットです。価格は1620円。

ほかにも、エミュウのパンお楽しみ袋は1080円、キッチン＆ダイニングの波佐見焼 飯碗各種は660円、有名ブランドのスリッパ・フライパン各種は1100円、リラクシングタイム バイ ウチノのふんわりバイカラータオル バスタオル（綿100％）は1210円に。

すべてなくなり次第終了です。

営業時間は10時から20時まで、最終日は18時で閉場します。

状況によっては営業日や営業時間、各種イベント・サービスの内容が変更になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部