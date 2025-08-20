【西武所沢S.C.】夏の生活応援大市＆ギフト処分セール！お買い得価格は8月21日から。
そごう・西武が展開する西武所沢S.C.は、2025年8月21日から25日まで、8階のイベントスペースで、夏の生活応援大市＆ギフト処分セールを実施します。
食品ギフト＆生活雑貨が今だけお買い得
ギフト処分セールでは、調味料やお菓子、お茶などの食品ギフトや、タオル・食器などの生活雑貨が数量限定のお買い得価格で販売されます。
値上げが続く今、まとめ買いや備蓄にもおすすめ。配送サービスも利用可能です。
商品の例は以下のとおりです。
・オリーブオイル＆バラエティオイルセット（4本セット）【昭和産業】
値上げが続く食用油をお得にまとめ買いできます。価格は1620円。
・アマニ油ドレッシングセット（3本1セット）【ケンコーハイチ】
お得に健康をサポートできる、ドレッシングのセットです。価格は972円。
・手延べ三輪素麺（50g×16束）【池利】
厳しい夏を乗り切るための必需品です。価格は1080円。
・お楽しみ袋（1袋）【にんべん】
毎日の食事の必需品がお得なセットになっています。価格は1080円。
・ワイルドストロベリーティーバッグ（4種×各12袋入）【ウェッジウッド】
手軽に楽しめるティーバッグのセットです。価格は1620円。
ほかにも、エミュウのパンお楽しみ袋は1080円、キッチン＆ダイニングの波佐見焼 飯碗各種は660円、有名ブランドのスリッパ・フライパン各種は1100円、リラクシングタイム バイ ウチノのふんわりバイカラータオル バスタオル（綿100％）は1210円に。
すべてなくなり次第終了です。
営業時間は10時から20時まで、最終日は18時で閉場します。
状況によっては営業日や営業時間、各種イベント・サービスの内容が変更になる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部