町田　６試合ぶり失点もＭＦ林の決勝点でクラブ新８連勝を記録　暫定首位浮上…Ｇ大阪はミスに泣く

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 町田３―１Ｇ大阪（２０日・Ｇスタ）

前半１７分にＣＫから主将ＤＦ昌子が頭で合わせ、先制に成功した町田。後半１１分にはピンチを迎えた。細かいパスをつながれ、Ｇ大阪ＦＷ宇佐美に１トラップから振り向きざまに右足でシュートを打たれたが、これはＧＫ谷が横っ跳びで好セーブした。

Ｇ大阪は後半１６分、途中出場したＦＷウェルトンの左サイドからのシュートがはじかれたが、自らこぼれ球を拾って中にパスをすると、ＦＷヒュメットが右足でゴール上に決めて１―１の同点とした。チーム３試合ぶりのゴールが生まれた。町田にとっては６試合ぶりの失点となった。たたみかけるＧ大阪は同２８分、ＤＦ福岡、ヒュメットが連続シュートを放つも、町田・谷の連続セーブに防がれ、これにはポヤトス監督も頭を抱えて悔しがった。

後半、押されていた町田だが、３３分、左クロスをＦＷオセフンがヘディング。Ｇ大阪ＧＫ一森がキャッチミスでこぼしたところを、ＭＦ林が詰めて勝ち越しに成功した。後半４３分にはＣＫからＰＫを獲得し、追加点のチャンスを得た。これを４５分にＦＷ西村がきっちりと右隅に決め、３―１とリードを広げた。町田はクラブ新記録となるリーグ戦８連勝に伸ばした。勝ち点を４９とし、暫定首位に浮上した。