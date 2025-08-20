「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」からのデビューを目指す次世代のクリエイターコミュニティ「ＳＴＰＲ ＢＯＹＳ ＰＲＯＪＥＣＴ」による、初のワンマンライブ「ＳＴＰＲ ＢＯＹＳ Ｆｅｓｔｉｖａｌ Ｖｏｌ．１ 《ＳＴＡＲＳ ＬＩＧＨＴ ―スターズライト―」が２０日、東京・池袋のｈａｒｅｖｕｔａｉで最終日を迎えた。

ＢＯＹＳメンバー１９人で挑む初の公演。３日間６公演のチケットはソールドアウトで、デビュー前にもかかわらず、熱い人気ぶりを見せている。ものくろは「全員まとめて僕たちが幸せにします！」と宣言。あまねは、この日のみ参加が実現し「僕たちも、星の輝きのようにめちゃくちゃ輝けるように、みんなで最高に楽しんでやっていきましょう！」とライブタイトルにちなんで意気込んだ。

ライブの動画制作や歌、ダンスのサポート、演出などメンバー全員が制作に携わった、手作り感のあるアットホームな公演。ステージではユニットごとに先輩グループのカバーやボーカロイド楽曲、メンバープロデュースの企画コーナーなど多彩な構成でリスナー（ＳＴＰＲファンの総称）を楽しませた。

昼公演の企画コーナーは十六夜ルクスが手がけた朗読劇。ライブのビハインドを切り取ったストーリーで、劇終了後に十六夜は「リスナーの皆さん、盛り上げてくれてありがとう！」と感謝した。さらにＢＯＹＳメンバーが十六夜の奮闘ぶりをたたえ、感極まる一幕もあった。

アンコールでは全員集合で「ＳＴＰＲ Ｃｒｅａｔａｏｒｓ」名義で発表されている合同曲「ＰＥＡＣＥ」「ＳＴＡＲ ｔｏ ＳＴＰＲ」を万感の思いでパフォーマンスした。かんパリが「皆さんの推し、今日かわいかったですか？」と呼びかけると、リスナーも大歓声で応えた。お酒好きをアピールする、しんどうじは「終わったらやっと飲みにいけると思っていたけど、終わりたくないと思いました」と胸の内を明かした。

ＢＯＹＳからは今年４月「すにすて―Ｓｎｅａｋｅｒ Ｓｔｅｐ」がデビューを果たしているが、さらなる今後の展開も期待できそう。ものくろは「これからも前に向かって進み続けます！」と輝き続けることを誓った。