À¾ÌîÌ¤É±¡¡Ä¹½÷¤¬40ÅÙ¶á¤¯¤Î¹âÇ®¤ÇÉÂ±¡¤Ø¡Ö¹¢¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¡Ä¡×¡Ö¿å¤Ö¤¯¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬40ÅÙ¶á¤¯¤Î¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¡ÖÌ¼¤¬¼êÂ¸ýÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ä¹½÷¤ÎºÇ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¤ÊØÈë¤Ç¤¦¤ó¤Á¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¦¤ó¤Á¤ÎÅÙ¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£Þ±Ä²¤·¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤«¤é¤Ï¤ªÊ¢¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎ¤¬Ç®¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ç®¤òÂ¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í40ÅÙ¶á¤¯¤Î¹âÇ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¸ý¤ò³«¤±¤Æ¹¢¤ò¸«¤¿¤é¹¢¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¤Ç¡Ä¡×¤È¾É¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤ÏÇ®¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿Ä¹½÷¤òÊú¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÇ®¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¡¢¼êÂ¸ýÉÂ¤À¤Ã¤¿¡£¿å¤Ö¤¯¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤Æ¡×¡Ö1ÆüÈ¾¤¯¤é¤¤¤ÇÇ®¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¡£¤´¤Ï¤ó¤â·ë¹½¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤È2022Ç¯11·î¤Ë·ëº§¡£24Ç¯10·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£