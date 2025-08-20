『桃源暗鬼』10月から第2クール「練馬編」放送決定で第4弾PV＆キービジュアル公開 新キャラクター＆キャストも発表
日本テレビ「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠で放送中のテレビアニメ『桃源暗鬼』（毎週金曜 後11：00）が10月から続けて第2クール・練馬編が放送されることが決定した。あわせて、第4弾となるPV＆キービジュアルのほか、新キャラクターとキャストが公開された。
【場面カット】桃太郎が敵？鬼の力が目覚める前の主人公・四季
第4弾PVは、主人公・一ノ瀬四季が所属する鬼機関、敵対する桃太郎機関双方の新キャラクターが続々と登場し、さらに激しい抗争の勃発を予期させる内容となっている。新キャラクターのキャストは、鬼機関・淀川真澄役を田丸篤志、並木度馨役を石谷春貴、桃太郎機関・桃巌深夜役を沢城千春、桃寺神門役を土岐隼一、桃華月詠役を浅沼晋太郎、桃角桜介役を小野友樹が務める。
新キービジュアルは、主人公一ノ瀬四季と、桃太郎機関に属しながらも鬼と知らずに四季と友人となる桃寺神門それぞれの、鬼気迫る表情が描かれている。
また、練馬編のOP・ED楽曲情報も発表。オープニング主題歌には超学生の「阿弥陀籤」、エンディング主題歌にはeillの「ACTION」が決定。PV内でも一部音源を聴くことができるほか、作品公式HPでは両アーティストから寄せられたコメントも掲載された。
本作は、シリーズ累計発行部数400万部を突破した『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来氏による漫画を原作とし、日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く新世代のダークヒーロー鬼譚。
