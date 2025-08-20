欧州株　まちまち、独ＤＡＸ指数は利益確保で軟調
東京時間20:55現在
英ＦＴＳＥ100　 9224.62（+35.40　+0.39%）
独ＤＡＸ　　24338.90（-84.17　-0.34%）
仏ＣＡＣ40　 7990.14（+11.06　+0.14%）
スイスＳＭＩ　 12247.48（+35.29　+0.29%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:55現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44952.00（-47.00　-0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6421.25（-11.25　-0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23401.00（-68.50　-0.29%）