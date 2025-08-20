欧州株 まちまち、独ＤＡＸ指数は利益確保で軟調
東京時間20:55現在
英ＦＴＳＥ100 9224.62（+35.40 +0.39%）
独ＤＡＸ 24338.90（-84.17 -0.34%）
仏ＣＡＣ40 7990.14（+11.06 +0.14%）
スイスＳＭＩ 12247.48（+35.29 +0.29%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:55現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44952.00（-47.00 -0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6421.25（-11.25 -0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23401.00（-68.50 -0.29%）
