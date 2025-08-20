23:30　
米週間石油在庫統計

21日
0:00　
ウォラーFRB理事「ブロックチェーンシンポジウム2025」出席

2:00　
米20年債入札（160億ドル）

3:00　
米FOMC議事録（7月29日-30日開催分）

4:00　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会出席（質疑応答あり）

5:10　
ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席


NATO軍事委員会会合、ウクライナ問題を協議
アフリカ開発会議（TICAD）（横浜、22日まで）


※予定は変更されることがあります。