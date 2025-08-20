ＮＹ市場 この後のイベント
23:30
米週間石油在庫統計
21日
0:00
ウォラーFRB理事「ブロックチェーンシンポジウム2025」出席
2:00
米20年債入札（160億ドル）
3:00
米FOMC議事録（7月29日-30日開催分）
4:00
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会出席（質疑応答あり）
5:10
ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
NATO軍事委員会会合、ウクライナ問題を協議
アフリカ開発会議（TICAD）（横浜、22日まで）
※予定は変更されることがあります。
