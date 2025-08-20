Lienel、悪天候の浜辺でひたすら踊り狂う“暴風ver.”MV公開 森田璃空「元気と笑いを届けられたら」【コメント全文】
スターダストプロモーションが手がける“EBiDAN”に所属する6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が、6th シングル表題曲「超絶SUMMERでバカになれ」のMusic Video（MV／暴風ver.）を20日、公開した。
【動画】めちゃくちゃ悪天候！Lienelが浜辺でひたすら踊り狂う“暴風ver.”MV
これまで梅雨ver.、フルver. と2種類のMVを公開してきた同グループだが、今回は暴風ver.を公開。こちらも本編と同様に宮古島で撮影されたのだが、この日は悪天候に見舞われた。どんよりとした曇り空のもと、荒波だった海をバックに暴風に吹かれながら懸命にパフォーマンスする姿はなんとも健気で愛らしい。法被姿のメンバーが悪天候の浜辺でひたすら踊り狂うというシュールな内容となっている。
2023年4月に結成・お披露目したLienelは、超特急やM!LKらが所属する若手アーティスト集団・EBiDANが行った『EBiDAN AUDITION』を勝ち抜いたメンバーによって結成された6人組。平均年齢17.6歳という若さでありながら、大人びた恋愛曲からコミカルな面白ソングまでジャンルにとらわれず、さまざまな表情でファンを魅了し続けている。
■森田璃空 コメント
「超絶SUMMERでバカになれ」MV 暴風雨ver. が公開されました▽（▽＝竜巻）
本当は綺麗な海と青空の下で撮る予定だったんだけど、、
気づけばまさかの“暴風雨ver.”となってしまいました！笑
風もめっちゃ吹いていて髪はバッサバサ、 、雨もいつ降ってくるかわからない状況！
でも僕たちLienelは、そんななか楽しんで全力で踊り続けました！
きっとLienelには濡れないと行けない使命があるんだと思いました笑
だからこそ、このパフォーマンスからみんなに元気と笑いを届けられたらうれしいです！
【動画】めちゃくちゃ悪天候！Lienelが浜辺でひたすら踊り狂う“暴風ver.”MV
これまで梅雨ver.、フルver. と2種類のMVを公開してきた同グループだが、今回は暴風ver.を公開。こちらも本編と同様に宮古島で撮影されたのだが、この日は悪天候に見舞われた。どんよりとした曇り空のもと、荒波だった海をバックに暴風に吹かれながら懸命にパフォーマンスする姿はなんとも健気で愛らしい。法被姿のメンバーが悪天候の浜辺でひたすら踊り狂うというシュールな内容となっている。
■森田璃空 コメント
「超絶SUMMERでバカになれ」MV 暴風雨ver. が公開されました▽（▽＝竜巻）
本当は綺麗な海と青空の下で撮る予定だったんだけど、、
気づけばまさかの“暴風雨ver.”となってしまいました！笑
風もめっちゃ吹いていて髪はバッサバサ、 、雨もいつ降ってくるかわからない状況！
でも僕たちLienelは、そんななか楽しんで全力で踊り続けました！
きっとLienelには濡れないと行けない使命があるんだと思いました笑
だからこそ、このパフォーマンスからみんなに元気と笑いを届けられたらうれしいです！