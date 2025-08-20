徳島の夏を熱くする、阿波踊り。



2025年も、県内各地で踊り絵巻が繰り広げられました。



その中でも、古い町並みで踊り子を見られる、つるぎ町の阿波踊り大会にカメラが密着しました。

■二層うだつの町並みが会場

つるぎ町の阿波踊り大会は毎年、貞光の二層うだつの町並みを会場に開かれます。

街の人も、この日を待っていました。

「有名連きとうけど、負けんように笑顔で踊りましょう、しっかりやっていこうよ」

「ヤットサー、ヤットヤット」

「踊りは徳川、やっぱり踊りはやめられない」

■8連が流し踊り

町の阿波踊り協会に所属する8つの連が、流し踊りを披露しました。

「楽しいです、ウキウキしてきます、踊りだします」

「若い人が頑張ってくれたらいい、応援したくなる」

■高校生踊り子にドラマあり

「一かけ、二かけ、三かけて」

「うまい、うまい」



白水連の石井昴瑠さんは、つるぎ高校の3年生。



卒業後は、町外での就職を希望しています。

（ 白水連・石井昴瑠さん（高3））

「12年間ずっとやってきてたので、名残惜しい気持ちもあるけど」

「つるぎ町で、故郷でできたことが一番嬉しい」

■町指定の文化財でもひと踊り

町指定の文化財、旧永井家の庄屋屋敷にはステージが設けられ、踊り子たちの趣向をこらした演舞が見られました。



■東京・高円寺からの参加者も

つるぎ町出身の中村寿美雄さん、68歳です。



現在は東京で暮らしていて、高円寺の阿波踊りだけでなく、つるぎ町の踊りにも休まず参加しています。

（つるぎ町出身・中村寿美雄さん）

「楽しいです、この町は」

「やっぱり育ったところでの、こういうお祭りですから」

「この阿波踊りはずっと続けていってほしい」

■どこにもない魅力

（ 帰省客）

「徳島市の踊りは客と踊り手が別々の場だから、ここは一体それが魅力」