風情ある町並みで踊り絵巻 つるぎ町の阿波踊り大会【徳島】
徳島の夏を熱くする、阿波踊り。
2025年も、県内各地で踊り絵巻が繰り広げられました。
その中でも、古い町並みで踊り子を見られる、つるぎ町の阿波踊り大会にカメラが密着しました。
■二層うだつの町並みが会場
つるぎ町の阿波踊り大会は毎年、貞光の二層うだつの町並みを会場に開かれます。
街の人も、この日を待っていました。
「有名連きとうけど、負けんように笑顔で踊りましょう、しっかりやっていこうよ」
「ヤットサー、ヤットヤット」
「踊りは徳川、やっぱり踊りはやめられない」
■8連が流し踊り
町の阿波踊り協会に所属する8つの連が、流し踊りを披露しました。
「楽しいです、ウキウキしてきます、踊りだします」
「若い人が頑張ってくれたらいい、応援したくなる」
■高校生踊り子にドラマあり
「一かけ、二かけ、三かけて」
「うまい、うまい」
白水連の石井昴瑠さんは、つるぎ高校の3年生。
卒業後は、町外での就職を希望しています。
（ 白水連・石井昴瑠さん（高3））
「12年間ずっとやってきてたので、名残惜しい気持ちもあるけど」
「つるぎ町で、故郷でできたことが一番嬉しい」
■町指定の文化財でもひと踊り
町指定の文化財、旧永井家の庄屋屋敷にはステージが設けられ、踊り子たちの趣向をこらした演舞が見られました。
■東京・高円寺からの参加者も
つるぎ町出身の中村寿美雄さん、68歳です。
現在は東京で暮らしていて、高円寺の阿波踊りだけでなく、つるぎ町の踊りにも休まず参加しています。
（つるぎ町出身・中村寿美雄さん）
「楽しいです、この町は」
「やっぱり育ったところでの、こういうお祭りですから」
「この阿波踊りはずっと続けていってほしい」
■どこにもない魅力
（ 帰省客）
「徳島市の踊りは客と踊り手が別々の場だから、ここは一体それが魅力」