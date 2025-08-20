VTuber事務所・Vivid Vは、所属タレント・花音めいと古神子まるが出演する福島県取材動画をYouTubeチャンネルで公開した。

本企画は、VTuberならではの表現力とレポート力を活かし、地域の食・文化・歴史をわかりやすく紹介することを目的としたもの。

今回の取材では福島県いわき市・浅川町を訪問し、地元の人々が大切に守り続けてきた観光資源や文化的背景を深掘り。いわき市で人気の観光施設「いわき・ら・ら・ミュウ」で地の食材を堪能する食リポや、浅川町の「吉田富三記念館」「白山比竎神社」などの名所を巡る様子が収められている。

Vivid Vを運営するLinkUpは「VTuberの表現力で、地方の魅力をもっと広く・深く伝える」ことをミッションに、本取材動画を企画した。オンラインとオフラインが自在につながる今の世の中に向けて、地方の観光・文化・歴史を楽しく、かつ分かりやすく届けることで、地域活性化への貢献を目指している。

■花音めい＆古神子まるからのコメント

・花音めい

旅行…いや、取材めちゃくちゃ楽しかったです いわき市の観光動画を見た次の日に社長から福島の取材のお話をもらって、、自分の行きたかったららみゅうに行けて海鮮を食べまくれて大満足でした！少しその時にお酒を飲みすぎて暴れちゃいましたが…（汗） 浅川町では初めて見るおっきな花火や即身仏、学びがあったりととても貴重な経験ができました！次は日本酒の酒蔵見学とかに行きたいなあ！

・古神子まる

今回かのめちゃんのゲストとして同行させていただきましたが、正直言って楽しすぎる旅行でした！

超新鮮な海鮮を食べたり、初めて即身仏を見たり、歴史民俗資料館で花火や当時の歴史を知ったり…実はここで花火玉作りの体験もしました！吉田富三記念館では私自身が撮影を忘れて見学してしまい、尺オーバーになるところでした（笑）

その土地の有名なものや知らないことを知るのは本当に楽しくて、時間があっという間でした。すごくいい体験をさせてもらいました！

今度また機会があったら、その土地の文化に触れて知識欲を満たせていけたらなと思います！

（文＝リアルサウンドテック編集部）