RIP SLYME、1年限定再集結の心境 亀梨和也は独立して困ったこと明かす【8月23日「with MUSIC」】
【モデルプレス＝2025/08/20】8月23日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
【写真】亀梨和也、人気アイドルと熱烈ハグ
メジャーデビュー25周年イヤーに突入したRIP SLYMEが5人揃って同番組に初出演。1年限定の再集結となった心境とは。「THE MUSIC DAY」でRIP SLYMEと一夜限りのコラボパフォーマンスを披露した櫻井翔からwithクエスチョンも。さらに、夏に聴きたいヒット曲「太陽とビキニ」と再集結第1弾シングル「どON」をテレビ初披露する。
2025年4月から独立しソロ活動をスタートさせた亀梨和也が初登場。亀梨が語る独立して困った○○探しとは？世間でささやかれる亀梨の都市伝説をひも解く。さらに、親交のある上田晋也が「抱かれてもいい」と語った亀梨の粋な計らいとは。自身がキャスターを務めるスポーツ＆ニュース番組「Going！ Sports＆News」のテーマソング「The truth」を同局初披露する。
2024年紅白歌合戦に10年連続10回目の出場を果たし、2026年にデビュー15年を迎える乃木坂46は最新曲「Same numbers」を披露。
超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）はTikTokで総再生回数15億回を突破し、Billboard JAPANの6つの項目でチャートインした大バズり曲「超最強」を同局初歌唱する。（modelpress編集部）
◆RIP SLYME＆亀梨和也「with MUSIC」登場
◆歌唱ゲストは乃木坂46＆超ときめき宣伝部
