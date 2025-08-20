ことし4月以降、新潟市内の公衆トイレなどが何者かに壊される被害が相次いでいます。修理費は約80万円。市民の血税から支払われることになります。誰が、何の目的で…警察が捜査しています。



新潟市中央区のやすらぎ堤。散歩やサイクリングなどで多くの人が行きかい、いまの時期は水辺での食事も楽しめるスポットです。しかし……



〈近くで働く人〉

「この間の日曜日の夜9時過ぎくらい。物がぶつかっている、何かをぶつけているようなガーンガーンガーンとすごく大きい音が何回も聞こえた」





大きな音が聞こえたのがこちらの「公衆トイレ」。中に入ってみると、天井に複数の穴が開いています。市によると多目的トイレの天井の一部が壊されているのを18日朝、清掃にきた業者が発見しました。傘のような棒状のもので壊された可能性があり、市は被害届を提出。近くで働く人が音を聞いたのが17日の夜、この日の午前中は異常は見られなかったといいます。翌日の朝に清掃業者が発見したことから市は、17日の午後から翌朝までの間に壊されたと推測しています。被害はここだけではありません。（リポート）「子どもが遊べる遊具なども置いてあるこちらの公園ですが共用トイレの部分見てみますと立ち入り禁止のシールが貼られ中に入れなくなっています」新潟駅南口に近い米山公園。8月5日、多目的トイレの扉の窓ガラスが割られているのが見つかりました。仮補修をしたものの危険なため、使用できない状態になっています。〈近所の人〉「何日か前からこうなっちゃったからどうしたのかと思って。だんだん何か物騒になってきているような」新潟市中央区ではことし4月以降、男性用トイレの壁に穴が開けられたり、女性用トイレの扉や便器が壊されたり、大人用オムツなどが流される迷惑行為も見つかりました。市はこれまでに複数回、警察に被害届を提出。約80万円の税金をかけて修理を行ってきました。中央区のほかにも秋葉区・江南区・南区でも被害が確認されているということです。誰もが利用できる公衆トイレで相次ぐ悪質な行為。〈近くで働く人〉「すごく迷惑ですし、なんでわざとそんなことをするのかな」市は「公共の施設を破壊する行為は絶対にやめてほしい」と呼びかけていて、警察は器物損壊事件として捜査を進めています。