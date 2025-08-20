神戸が敵地で広島に勝利。３試合ぶりの勝点３だ。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　リーグ３連覇を狙うヴィッセル神戸は８月20日、前倒しで行なわれたJ１第30節でサンフレッチェ広島と敵地で対戦した。

　大迫勇也や宮代大聖、エリキらが先発した神戸は、序盤から果敢に攻撃を繰り出すも、思うようにフィニッシュできない。

　０−０で迎えた後半、58分に広島の佐々木翔が一発レッドで退場。数的優位の神戸はさらに攻勢を強める。だが、相手の粘り強い守備をなかなかこじ開けられない。
 
　それでも終了間際にスコアボードを動かす。87分、右CKから相手のオウンゴールを誘い、先制に成功する。

　結局、これが決勝点となり、神戸が１−０で勝利。リーグ戦で３試合ぶりの勝点３を掴んだ。一方、敗れた広島は５試合ぶりの黒星となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

