【IPSA】名品化粧水「ME」が一新♡ 肌の生まれ変わりを促す根本ケア！

IPSAの名品化粧液である「ME」がリニューアル！そこで今回は、パワーアップした「ME」の魅力である高機能性と多様性について、詳しくご紹介します。肌の生まれ変わりが促進されることで、土台から美肌に！一度使ったら手放せないアイテムをぜひチェックしてみて♡

ぴったりが見つかる♡ IPSAの名品化粧液が一新 1987年のデビュー以来、イプサのアイコニックな存在のひとつである「ME」がリニューアル！ 高機能性をパワーアップし、潜在的な肌質はもちろん、季節や環境、年令など、肌状態に対応。肌悩みもスキンケアスタイルもさまざまなRay世代にはうれしい逸品です♡

Item IPSA（イプサ）の名品「ME」 “選べる多様性と“高機能性”はそのままに、「美肌エネルギー」に着目した新配置でパワーアップ。 肌の生まれ変わりをサポートするアプローチで、単なるその場の悩みケアではなく、土台からの美肌をめざす。 独自の肌測定器では、ひとりひとり異なる「Skin ENGY」（肌表面のキメの状態など）と皮脂分泌力から導き出した肌タイプ測定により、最適な1本を教えてくれる。 イプサ ME n［医薬部外品］全8種 175ｍL 各7,370円（ディスペンサー別売り 770円）／イプサ 撮影／Mana Hayashi

Ray編集部 エディター 佐々木麗