¡¡À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£±£¹Æü¤Ë£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ³Åê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÆ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Ê¤É¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬Â¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË²¼¤í¤·¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬ÀÐÇË¼óÁê´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÁíÍý¤ÎºÂ¤Ë¼¹Ãå¿´¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ä¡¢´ßÅÄ¤µ¤ó¤ä¡¢¿û¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂà¿Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÅÞÆâ¤Î»Ù»ý¤¬¤³¤ì¤À¤±Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥³¡¼¥ëÁíÍý¤ÎºÂ¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤¬ÌäÂê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë²þ³×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î£±£°¥«·î´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤ä´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤È¤«¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤º¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±£°¥«·î´Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£