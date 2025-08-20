亀梨和也の“都市伝説”を『with MUSIC』で検証！RIP SLYMEには『THE MUSIC DAY』で共演した櫻井翔からクエスチョンも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月23日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト＆歌唱楽曲

亀梨和也「The truth」

超ときめき♡宣伝部「超最強」

乃木坂46「Same numbers」

RIP SLYME「太陽とビキニ」「どON」

※五十音順

■RIP SLYME、1年限定の再集結となった心境を語る

メジャーデビュー25周年イヤーに突入したRIP SLYMEが、5人揃ってwith MUSICに初出演。

1年限定の再集結となった心境は？ 『THE MUSIC DAY』でRIP SLYMEと一夜限りのコラボパフォーマンスを披露した櫻井翔からwithクエスチョンも。

さらに、夏に聴きたい大ヒット曲「太陽とビキニ」と、再集結第1弾シングル「どON」をテレビ初披露。

■亀梨和也、独立して困った○○探しについてコメント

4月から独立し、ソロ活動をスタートさせた亀梨和也が『with MUSIC』に初登場。

亀梨が語る独立して困った○○探しとは？ 世間でささやかれる亀梨の都市伝説をひも解く。さらに、親交のある上田晋也が「抱かれてもいい」と語った亀梨の粋な計らいとは？

そして、自身がキャスターを務めるスポーツ＆ニュース番組『Going! Sports&News』のテーマソング「The truth」を日テレ初披露。

■歌唱ゲストとして、乃木坂46と超ときめき♡宣伝部が登場

2024年に紅白歌合戦に10年連続10回目の出場を果たし、2026年にデビュー15年を迎える乃木坂46は、最新曲「Same numbers」を披露。

超ときめき♡宣伝部は、TikTokで総再生回数15億回を突破し、Billboard JAPANの6つの項目でチャートインした大バズり曲「超最強」を日本テレビ初歌唱する。

■番組情報

日本テレビ系『with MUSIC』

08/23（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティスト：亀梨和也、超ときめき♡宣伝部、乃木坂46、RIP SLYME ※50音順

■関連リンク

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/