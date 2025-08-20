胎内市内の太陽光発電所から、銅線ケーブルを盗んだ疑いでカンボジア国籍の男4人が逮捕されました。



■柏百花記者

「こちらが実際に盗まれた銅線ケーブルの一部です。ここにあるのは約500kgですが、実際にはこの4倍もの銅線が盗まれたということです。」



窃盗容疑で逮捕されたカンボジア国籍の男4人は、5月14日から翌日にかけて胎内市の太陽光発電所から銅線ケーブル744m、約300万円相当を盗んだ疑いがもたれています。男らは、SNSで知り合ったということです。



警察は、共犯事件として4人の認否を明らかにしていませんが、余罪についても調べています。