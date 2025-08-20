横浜・奥村頼人と県岐阜商・坂口路歩

第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で準々決勝が行われ、第3試合では春夏連覇を目指した横浜（神奈川）が、県岐阜商（岐阜）に延長11回タイブレークの末7-8でサヨナラ負けを喫した。試合後の整列では、横浜の奥村頼人（3年）が県岐阜商の4番・坂口路歩（3年）と抱き合っており、ファンの涙を誘っている。

11回裏の県岐阜商の攻撃で、奥村頼は2死を奪ったものの、走者一、三塁から坂口に左前へサヨナラ打を浴びた。本塁カバーに走った奥村頼は、走者の生還を見届けると膝に手をつきガックリとうなだれた。

整列では両チームが敬意の握手。その中で号泣する奥村頼はサヨナラ打を打たれた坂口と抱き合って健闘を称え合った。

2人の抱擁シーンはNHK中継に映し出され、感動する視聴者が続出。X上には様々なコメントが書き込まれた。

「これがスポーツマンシップの精神だ！」

「仕事中だったのに泣きそうになった」

「これが甲子園のいい所」

「ここで涙腺ガバガバ」

「写真だけでも泣ける」

この試合、「4番・左翼」で先発した奥村頼は5回途中からマウンドへ。6回1/3を投げ被安打7本、4失点（自責1）。両チームの整列や、ベンチ前でのキャッチボールの間も涙を抑えきれない様子で、グラウンドを後にした。



