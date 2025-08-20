キャスター辛坊治郎氏（69）が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、検査キットで新型コロナの陽性反応が出たと明かした。

辛坊氏はこの日放送のニッポン放送「辛坊治郎ズーム そこまで言うか！」（月〜木曜後3・30）に生出演。番組冒頭で「昨日私、花粉症が始まったのではないか、と言ったのですが、その後の経過を見ると、もしかすると夏風邪、もしくはコロナ。よくわかりませんが。検査していませんから。そういう感染症ではないかと」と語っていた。

さらに「辛いのは鼻だけでなくて、喉も若干痛い。でも最近のコロナは喉がすごく痛いと聞いている。私、過去に3回ほどコロナにかかっているんですが、その時は喉が猛烈に痛い。今回はそれほどでもない」と言いながらも、局の入口にある体温計では36.6度と、「若干平熱より高いかな」と語っていた。

その後Xで「出た！コロナの陽性反応」とし「喉が痛いから「もしかして」と思ったのだが、これでコロナ感染4回、万博訪問15回、太平洋横断失敗1回成功2回。この1ヶ月で、食中毒、肋骨骨折、コロナ感染。ただし検査キットは3年前に台湾入境の際に貰った期限切れの簡易キット。正式に陽性ならまた報告します」と報告した。