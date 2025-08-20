バサッと羽織るだけ！【ZARA】40・50代のオシャレ見え！「上品ベスト」
いつものコーデに羽織るだけで、ぐっとオシャレ度を高めてくれるベスト。頼れる一枚があれば、毎日のスタイリングがもっと楽しくなりそうです。今回は、一枚でこなれた表情を引き寄せる【ZARA（ザラ）】のベストにフォーカス。落ち着いたカラーと上品なデザインの、大人世代が取り入れやすいアイテムを厳選しました！ コーデをさりげなく格上げできそうだから、ぜひチェックしてみて。
クロシェのコントラストで華やかに
【ZARA】「クロシェ編みベスト」\13,590（税込）
クロシェ編みの立体感が、装いにリズムをプラスしてくれる一枚。大胆なデザインが生むコントラストは、シンプルなコーデに重ねるだけでパッと華やかに見せてくれます。フロントのリボンがさりげない甘さを添え、ブラックでもシックになりすぎないのもポイント。モノトーンやブラックコーデにレイヤードすれば、奥行きのある着こなしが楽しめそう。
オフィスもお出かけも頼れる一枚
【ZARA】「リネンペプラムベスト」\6,590（税込）
程よくハリのありそうな、上品で大人っぽい雰囲気のベスト。ペプラムデザインのメリハリのあるシルエットが、エレガントな女性らしさを添えます。清潔感のあるブルーにメタルボタンがアクセントを加え、きちんと感の中にさりげないカジュアルさをプラス。オンオフ問わず取り入れやすく、きれいめを意識したい日に活躍が期待できそう。
大人にちょうどいい甘さをプラス
【ZARA】「ボタンベストトップス」\5,990（税込）
ストレートネックと細ストラップがガーリーなベストは、大人コーデに程よい甘さをプラス。細身のシルエットで一枚で着こなしやすく、ミニマルなトップスやブラウスに重ねれば、洗練されたフェミニンな雰囲気に。インナーにすれば抜け感のあるスタイルを楽しめそう。パッと明るく見せてくれる、エクリュとライトイエローの上品なカラバリにも注目です。
気負わず着られてオシャレに決まる
【ZARA】「ツイル生地ボタンベスト」\6,290（税込）
リラックス感のあるベストは、ウエストのドローストリングとノッチドラペルの端正な襟元がポイント。柔らかなツイル生地で、バサッと気負わず着られそうです。ホワイトやベージュ系の淡色でまとめれば、上品なニュアンスカラーの着こなしに。メタルボタンがさりげない華やかさを添え、シンプルながら着映えも期待できます。
