山田裕貴、神尾楓珠と対立する役柄で「楓珠を見るたびにムカついてました」
俳優の山田裕貴が20日、都内で開催された映画『ベートーヴェン捏造』レッドカーペット＆プレミアムナイトイベントに、古田新太、染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、小手伸也、野間口徹、関和亮監督と共に出席。本作撮影時の神尾に対する思いを語った。
【写真】古田新太のベートーヴェンの再現度がスゴすぎる！
本作は、19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った歴史ノンフィクション『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』（かげはら史帆著／河出文庫刊）を基に、バカリズム脚本×関監督のタッグで実写映画化。ベートーヴェンへの愛が重すぎる忠実なる秘書シンドラー役を山田、シンドラーから熱烈に敬愛されるベートーヴェン役を古田が演じる。
キャスト陣はそれぞれの役衣装で登場。古田は「意外にベートーヴェンに見えるもんでしょ」と胸を張る一方で、司会から「衣装を着ることで役に入れるのでは」と聞かれると「役に入ったことがないから分かんねえ」とぴしゃり。古田の言い草に山田は「かっちょよすぎるでしょ（笑）」と笑い、「ベートーヴェンにしか見えなくて、僕は。立っているだけで笑えてくるっていう。面白かったです、本当に」と語った。
また、山田と対立する役どころの神尾は「シンドラーとライバル関係になったりしていくので、そこの危なっかしさみたいなところは意識してやっていました」と告白。そこへ山田が「対立する役だったんで、楓珠を見るたびにムカついてました」とぶっちゃけると、神尾は「捏造であってほしいんですけど、それ」と困惑。山田は「これ、本心です」と返して笑わせていた。
すると、役としての関係性を踏まえ、古田が「（山田より）楓珠のほうがかわいい」と吐露。山田が「楓珠のほうがかわいいんだ。なんかあれだな」と不満げに口にすると、古田は「山田のことは信頼しているけどかわいいのは楓珠」と断言。山田は「まぁ信頼だけ勝ち取れているなら（笑）」と納得していた。
映画『ベートーヴェン捏造』は 、9月12日より全国公開。
