今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「もーしゃん」に投稿された、自分の前足の匂いを嗅いでビックリする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は89万回を突破し、投稿には「思った以上に驚いてた」「思いのほか驚いててわらうwww」といった声が集まっています。

【動画：『自分の前足の匂いを嗅いだ猫』が、次の瞬間……】

のんびり毛づくろいタイム

今回、TikTokに投稿されたのは、TikTokアカウント「もーしゃん」さん。登場した白猫の「もーしゃん」くんは、飼い主さんいわく、とってもよくしゃべる男の子だそうです。

この日は、床で寝転がりながら毛づくろいをしていたというもーしゃんくん。リラックスした様子で、しきりに右前足をペロペロ舐めていたといいます。

この匂いは…？

何を思ったのか、そのまま右前足の匂いをくんくんと嗅ぎ始めたそう。一度匂いを嗅ぐと、思っていたイメージと違ったのか、「ん…？」という表情を浮かべて、もう一度匂いを嗅いだといいます。

再度匂いを嗅いだもーしゃんくんは、次の瞬間、「くさっ！！」という表情になったのだとか。右前足が臭かったのか、それとも舐めた口が臭かったのか。答えはもーしゃんくんしか分かりませんが、驚いた表情が面白くて笑ってしまいます。

自分の手の匂いに驚愕猫

その後もーしゃんくんは、「僕の腕に何かしたにゃ？」といった表情で飼い主さんを見つめてきたとのこと。そんな虚無顔も面白く、愛らしさが満点のもーしゃんくんなのでした。

投稿は、TikTokにて5.4万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。予想を超える姿を見せてくれるもーしゃんくんから、ますます目が離せません。

投稿を見た視聴者からは、「足の臭さじゃなくて舐めてた口の匂いに驚いたのでは？」「あら！みたいな顔してる」「こんな分かりやすいリアクションしてくれてありがとう」「想像を超えてくるリアクションだった」など、さまざまなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「我が家のムタ」では、もーしゃんくんの日常の様子が投稿されています。

もーしゃんくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「もーしゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。