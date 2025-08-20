『自分の前足の匂いを嗅いだ猫』が、次の瞬間……爆笑必至のリアクションが89万再生「想像を超えてきて笑った」「本当におもしろいｗ」
今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「もーしゃん」に投稿された、自分の前足の匂いを嗅いでビックリする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は89万回を突破し、投稿には「思った以上に驚いてた」「思いのほか驚いててわらうwww」といった声が集まっています。
のんびり毛づくろいタイム
今回、TikTokに投稿されたのは、TikTokアカウント「もーしゃん」さん。登場した白猫の「もーしゃん」くんは、飼い主さんいわく、とってもよくしゃべる男の子だそうです。
この日は、床で寝転がりながら毛づくろいをしていたというもーしゃんくん。リラックスした様子で、しきりに右前足をペロペロ舐めていたといいます。
この匂いは…？
何を思ったのか、そのまま右前足の匂いをくんくんと嗅ぎ始めたそう。一度匂いを嗅ぐと、思っていたイメージと違ったのか、「ん…？」という表情を浮かべて、もう一度匂いを嗅いだといいます。
再度匂いを嗅いだもーしゃんくんは、次の瞬間、「くさっ！！」という表情になったのだとか。右前足が臭かったのか、それとも舐めた口が臭かったのか。答えはもーしゃんくんしか分かりませんが、驚いた表情が面白くて笑ってしまいます。
自分の手の匂いに驚愕猫
その後もーしゃんくんは、「僕の腕に何かしたにゃ？」といった表情で飼い主さんを見つめてきたとのこと。そんな虚無顔も面白く、愛らしさが満点のもーしゃんくんなのでした。
投稿は、TikTokにて5.4万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。予想を超える姿を見せてくれるもーしゃんくんから、ますます目が離せません。
投稿を見た視聴者からは、「足の臭さじゃなくて舐めてた口の匂いに驚いたのでは？」「あら！みたいな顔してる」「こんな分かりやすいリアクションしてくれてありがとう」「想像を超えてくるリアクションだった」など、さまざまなコメントが寄せられています。
TikTokアカウント「我が家のムタ」では、もーしゃんくんの日常の様子が投稿されています。
もーしゃんくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「もーしゃん」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。